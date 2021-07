Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Corona-Impfung für Kinder im Impfzentrum Bad Wörishofen

Das Impfzentrum in Bad Wörishofen macht ein neues Angebot, einen Impfnachmittag für Kinder und Jugendliche. Was Eltern jetzt wissen müssen. Am Montag kommt der Impfbus nach Bad Wörishofen.

Von Markus Heinrich

