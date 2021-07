Bad Wörishofen

Corona-Lockerungen für das Festival der Nationen in Bad Wörishofen

Schon vor dem offiziellen Festivalbeginn gibt Stargeigerin Anne-Sophie Mutter ein Sonderkonzert in Bad Wörishofen.

Plus Klassik-Weltstars werden in Bad Wörishofen unter neuen Voraussetzungen spielen. Mit dabei sind Diana Damrau, Nigel Kennedy, Anne-Sophie Mutter und viele andere. Was Festivalfans nun wissen müssen.

Von Markus Heinrich

In Bayreuth und Salzburg schreiten die Klassikstars bereits zur Tat. Nun steht fest, dass auch das Festival der Nationen in Bad Wörishofen mit Stars wie Anne-Sophie Mutter, Diana Damrau oder Nigel Kennedy heuer stattfinden kann. Dabei werden für Veranstalter und Publikum Rahmenbedingungen möglich, die zuletzt noch in weiter Ferne schienen.

