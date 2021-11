Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Corona: Polizei schaut in Wörishofens Gaststätten genau hin

Die Polizei hat in Bad Wörishofen in mehreren Gaststätten kontrolliert, ob die 2G-Regel eingehalten wird.

Plus Wer die 2G-Regel missachtet oder keinen Impfnachweis vorzeigen kann, muss Strafe zahlen. In Bad Wörishofen trifft dies bei einer Kontrolle gleich mehrere Personen. Die Polizei ist trotzdem mit Wirten und Gästen zufrieden.

Von Karin Donath

Die Corona-Zahlen im Unterallgäu bleiben weiter hoch, der Landkreis ist Hotspot. Die Polizei überwacht mittlerweile die Einhaltung der Zugangsbeschränkungen für die Gaststätten, auch in Bad Wörishofen, wie in ganz Bayern. Beim Einsatz am Donnerstagabend wurden auch Bußgelder verhängt.

