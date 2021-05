Bad Wörishofen

vor 6 Min.

Corona-Testzentrum Bad Wörishofen weitet Angebot aus

Plus Längere Öffnungszeiten in Bad Wörishofens Testzentrum und Möglichkeiten für Schüler, die einen negativen Corona-Test zum Besuch des Unterrichts benötigen. Am Mittwoch geht eine weitere Teststation in Betrieb.

Das Drive-in-Zentrum für Corona-Tests in Bad Wörishofen wird gut angenommen. Deshalb weitet die Stadt die Öffnungszeiten aus. Das Angebot richte sich auch an Schüler, sagt Tim Hentrich von der Stadt Bad Wörishofen. Wenn die Nachfrage besteht, wolle man dazu auch ein Testangebot an Sonntagen schaffen.

Themen folgen