Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Corona: Zurückhaltung bei Kinderimpfung in Bad Wörishofen

Plus Der erste Corona-Impftag für Kinder fällt in Bad Wörishofen eher bescheiden aus. Am Mittwoch geht es mit dem nächsten Sonderimpftag weiter.

Von Markus Heinrich

Das Impfen von Kindern wird in der Corona-Pandemie seit Wochen hitzig diskutiert. Im Impfzentrum Bad Wörishofen gibt es zwischenzeitlich einen Sonderimpftag für Kinder. Die Resonanz zum Auftakt war aber überschaubar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen