Bad Wörishofen

vor 48 Min.

Corona: Zwangspause bei Erstimpfungen im Unterallgäu

Plus Tausende Unterallgäuer warten auf ihre Erstimpfung mit Biontech oder Moderna im Impfzentrum Bad Wörishofen. Der ärztliche Koordinator Dr. Max Kaplan übt scharfe Kritik.

Von Markus Heinrich

Im Corona-Impfzentrum Bad Wörishofen gibt es in dieser Woche keine einzige Erstimpfung mit Biontech oder Moderna. Der zugesagte Impfstoff hatte zunächst nicht einmal für die anstehenden Zweitimpfungen gereicht. Dr. Max Kaplan, der ärztliche Koordinator im Unterallgäu, übt scharfe Kritik an den politisch Verantwortlichen. Dass es in dieser Woche überhaupt Erstimpfungen gibt, liegt an dem Sonderkontingent Johnson & Johnson, das dem Unterallgäu zugeteilt wurde.

Themen folgen