„Corona ist eine Katastrophe für junge Musiker“

Plus Die Klarinetten-Professorin Sabine Meyer sorgt sich um die junge Musik-Elite. Beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen wird sie auf einem ganz besonderen Instrument musizieren.

Frau Meyer, Sie kommen im Kneippjahr nach Bad Wörishofen. Die Kneippstadt begeht den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp. Kennen Sie Kneippanwendungen?