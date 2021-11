Bad Wörishofen

05:57 Uhr

Daniel und Harry Löwenthal möchten ihr kleines, ramponiertes Christkind nicht missen

Plus Die beiden Wörishofer erzählen, was sie mit der Krippenfigur verbinden und was ein Dackel damit zu tun hat.

Von Maria Schmid

Es weihnachtet schon wieder. Was liegt da näher, als sich mit schmückenden, heiß geliebten kleinen und großen Dingen zu umgeben, die schon seit Jahren zum Fest gehören und immer wieder schöne Erinnerungen wecken. Wir wollten von unseren Leserinnen und Lesern wissen, welches ihr liebstes „Weihnachtsding“ ist. Den Anfang machen Daniel und Harry Löwenthal aus Bad Wörishofen. Die beiden haben viele Dinge, die für sie zur Weihnachtszeit gehören. Eigentlich sogar sehr viele, denn das Ehepaar bewohnen das hell erleuchtete Weihnachtshaus in der Bad Wörishofer Gartenstadt, dass mittlerweile schon ein Ausflugsziel geworden ist. Doch eines ist ihnen seit vielen Jahren ganz besonders ans Herz gewachsen – die Weihnachtskrippe von Harrys Großeltern. Sie ist inzwischen mehr als 80 Jahre alt. Ihrer Ansicht nach ist sie vielleicht nicht die schönste, aber für sie die wichtigste Krippe und somit das „Weihnachtsding“ überhaupt. Ohne sie ist es nicht Weihnachten.

