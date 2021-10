Das Aus für das Hundesteuer-Paradies Bad Wörishofen

Plus Bad Wörishofen ist bei der Hundesteuer bislang ein günstiges Pflaster. Eine Kampfhundesteuer gibt es nicht, auch keine Bußgelder für alle, die ihre Hunde nicht anmelden. Das alles ändert sich bald. Für manche wird es teuer.

