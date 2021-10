Bad Wörishofen

09:00 Uhr

Das kosten nicht gebaute Parkplätze in Bad Wörishofen

Parkplätze sind zumeist Mangelware und heiß begehrt. Entsprechend streng sind zumeist die Pflichten für Investoren in den Städten.

Plus Ist Bad Wörishofen womöglich zu billig, wenn es um die Ablöse von Stellplätzen geht, aktuell bei einem der größten Bauprojekte der letzten Jahrzehnte?

Von Markus Heinrich

Wer in Bad Wörishofen baut, muss Parkplätze schaffen. Das fordert die Stellplatzsatzung. Darin ist auch geregelt, wann es eine Tiefgarage geben muss. Doch nicht immer besteht die Stadt auf allen Parkplätzen. Manchmal ist man im Rathaus sogar darauf aus, dass nicht zu viele Stellplätze entstehen – so wie jetzt beim mehr als 30 Millionen Euro teuren Neubau auf Teilen des Kreuzer-Areals. Begründet wird das mit dem Verkehr, denn Parkplätze für die geplanten Ladengeschäfte anziehen, dort, wo es in Bad Wörishofen ohnehin schon eng zugeht, rund um die Obstinsel und entlang der Fußgängerzone.

