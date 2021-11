Bad Wörishofen

Das neue Pfarrer-Ehepaar ist in Bad Wörishofen angekommen

Pfarrerin Tatjana Schnütgen und ihr Ehemann Pfarrer Arne Schnütgen freuen sich sichtlich auf die neue Aufgabe in Bad Wörishofen.

Plus Bad Wörishofens Erlösergemeinde bietet Tatjana und Arne Schnütgen einen warmherzigen Empfang.

Von Maria Schmid

„Kum ba yah – Komm hierher“, sangen Karin Henkel und Judith Schmid zur Einführung von Pfarrerin Dr. Tatjana Schnütgen und Pfarrer Arne Schnütgen. Dieser Appell an Gott war zugleich das herzliche Willkommen der evangelischen Erlösergemeinde Bad Wörishofen. Das Pfarrer-Ehepaar ist inzwischen auch angekommen. Tatjana Schnütgen sagte in der gemeinsamen Predigt im Zusammenhang mit dem Namen der Gemeinde: „Als ich die Zusage bekam – ich habe mich erlöst gefühlt, nun in einer Gemeinde arbeiten zu dürfen.“

