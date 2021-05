Bad Wörishofen

13:55 Uhr

Der Abtpräses ist „mit allen Kneipp’schen Wassern gewaschen“

Plus Jeremias Schröder vom Kloster St. Ottilien wuchs in Dorschhausen auf und würdigte nun in seiner Heimat den Wasserdoktor Sebastian Kneipp.

Von Franz Issing

Den 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp gebührend zu feiern, war auch den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aus 47 Pfarreien des Dekanats Mindelheim ein großes Anliegen. So drehte sich bei einem festlichen Gottesdienst, den Abtpräses Jeremias Schröder aus St. Ottilien in Conzelebration mit Dekan Andreas Straub, Pfarrer Andreas Hartmann und Prodekan Michael Darlyvilla ( Ettringen) in der Pfarrkirche St. Justina feierte, alles um Leben und Wirken des Wasserdoktors und seinen heilsamen Dienst an den Menschen.

Themen folgen