Bad Wörishofen

vor 31 Min.

Der Arzt, dem Pfarrer Kneipp vertraute

Plus Eine besondere Villa mit wechselvoller Geschichte blühte unter den neuen Eigentümern auf. Der Mann, der dieses Haus einst erbaute, war Dr. Alfred Baumgarten.

Von Franz Issing

Ganzheitliche Medizin, Körper und Geist in Einklang zu bringen: Was heute in aller Munde ist, hat Pfarrer Sebastian Kneipp schon vor mehr als 150 Jahren propagiert. Einer, der die von Schulmedizinern damals oft belächelte Lehre des Wasserdoktors ernst nahm und ihn gegen die Vorwürfe der Kurpfuscherei in Schutz nahm, war sein medizinischer Berater Dr. Alfred Baumgarten. Eine prächtige Villa erinnert heute noch an ihn – neben einigen weiteren steinernen Zeugen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

