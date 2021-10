Bad Wörishofen

Der FC Bad Wörishofen feiert ein Jubiläum mit Hindernissen

Die erfolgreiche Nachkriegsmannschaft des FC Bad Wörishofen im Jahr 1946. Auf dem Bild zu sehen ist Erwin Stegmaier (Vierter von rechts), der sich mit heute 97 Jahre noch gut an ein legendäres Spiel in Mindelheim erinnert.

Plus Der Fußball in Bad Wörishofen wurde 100 Jahre alt – im vergangenen Jahr. Gefeiert wird allerdings erst heuer. Warum das so ist.

Von Helmut Bader

Es war ein legendäres Entscheidungsspiel in Mindelheim: 4000 Zuschauer, ein Sieg für Bad Wörishofen, 5:0, der Aufstieg in Schwabens Oberhaus war besiegelt. Das war im August 1946. Erwin Stegmaier war damals einer der Torschützen. Wie das damals war, weiß der heute 97-Jährige noch ganz genau. Es ist eine von vielen Erinnerungen, in denen Wörishofens Fußballer zum 100-jährigen Bestehen des FCW schwelgen können.

