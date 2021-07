Bad Wörishofen

30.06.2021

Der Mann, der in Bad Wörishofen eine Sensation begründete

Herbert Schmidt hatte in Bad Wörishofen zeitweise bis zu 200 Eulen und Greifvögel versammelt, hier einen Gänsegeier. Das Foto entstand 2001.

Plus Bis zu 200 Eulen und Greifvögel bildeten in Bad Wörishofen eine der größten Falknereien der Welt. Aufgebaut hat sie Herbert Schmidt. Nach seinem Tod steht die Frage im Raum, was aus dem Areal wird – und es gibt eine Antwort.

Von Ulla Gutmann

Der „Adlerhorst“ in Bad Wörishofen war eine echte Sensation – und weltweit bekannt. Eröffnet im Jahr 1966, lebten dort bis zu 200 Eulen und Greifvögel – bis zu 50 verschieden Arten aus der ganzen Welt. Diese Anlage verdankte Bad Wörishofen dem Falknermeister Herbert Schmidt, der nun verstorben ist. Nach der außergewöhnlichen Gedenkfeier in der ehemaligen Falknerei gab es einen Hoffnungsschimmer, was die Zukunft der seit Jahren geschlossenen Anlage angeht.

