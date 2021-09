Bad Wörishofen

vor 55 Min.

Der Piano-Doktor, dem die Stars in Bad Wörishofen vertrauen

Plus In Bad Wörishofen steht der teuerste Steinway-Flügel. Philipp Ernle weiß genau, wie er das Instrument für die Weltstars vorbereiten muss. Für einen von ihnen hat er sogar eigens ein grünes Klavier gebaut.

Von Franz Issing

Wenn Stars wie Fazil Say oder Beatrice Rana in die Tasten greifen, muss alles passen – auch am Instrument. Wenn sich der große Steinway-Flügel auf der Kursaal-Bühne „sauber und geschmeidig“ anfühlt, dann hat Philipp Ernle ganze Arbeit geleistet. Der 38-jährige Klavierbauer aus der Nähe von Memmingen versteht sein Handwerk, ist mit den Eigenarten und Wünschen von Weltstars wie Lang Lang vertraut. Für den schrillen Nigel Kennedy hat er eine ganz besondere Überraschung parat.

