Bad Wörishofen

11:00 Uhr

Digitale Tafeln: Ende der Kreidezeit an Bad Wörishofens Grund- und Mittelschule

Plus Die Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen übernimmt eine Vorreiterrolle im Unterallgäu, was die digitale Arbeitsweise angeht. Herkömmliche Tafeln wurden verbannt, die Computerräume neu ausgestattet.

Von Helmut Bader

Einen Aufbruch in eine neue Zeit startete die Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule in Bad Wörishofen. Für sie schaffte die Stadt 31 digitale Schultafeln an, so genannte Whiteboards. Die Tafeln alleine haben schon eine viertel Million Euro gekostet. Zusätzlich brachte die Stadt auch die Computerräume der Schule auf den aktuellen Stand der Technik.

