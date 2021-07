Ein Bad Wörishofer feiert Primiz im alten Ritus

Plus Aus den Reihen der Bad Wörishofer Marienkinder geht ein Neupriester hervor. Die Messe wurde dabei auf besondere Weise zelebriert.

Erst vor wenigen Tagen beging die benachbarte Marktgemeinde Türkheim ein kirchliches Großereignis: die Primiz des Neupriesters Roland Weber. Doch nicht nur im Wertachmarkt haben die Katholiken einen Grund zur Freude und zum Feiern. Auch aus der Bad Wörishofer Stadtpfarrei St. Justina kommt in diesem Jahr ein Neupriester. Sein Lebenslauf und sein kirchlicher Hintergrund unterscheiden sich jedoch deutlich vom Lebenslauf des Türkheimer Neupriesters.