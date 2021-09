Bad Wörishofen

09:12 Uhr

Ein Mozart mit zwei Dirigenten beim Festival der Nationen

Als Kaderschmiede für die Orchesterlandschaft Bayerns hat sich das vbw-Orchester längst etabliert. Zum Start des Festivals der Nationen zeigten die jungen Musikerinnen und Musiker ihr ganzes Können. Da hatte Star-Pianist Fazil Say dann beim Konzert im Kursaal gleich in mehrfacher Hinsicht ein „Heimspiel“.

Plus Zum wiederholten Male begeisterte das vbw-Orchester in Bad Wörishofen. Der Klaviersolist Fazil Say und der Dirigent Christoph Adt überraschten mit einer bemerkenswerten Arbeitsteilung.

Von Bernhard Ledermann

Dass Führung geteilt werden kann, zeigen politische Parteien. Die Grünen praktizieren solch ein Leitungsmodell schon länger, die deutschen Sozialdemokraten versuchen sich seit der vergangenen Mitgliederbefragung zum SPD-Vorsitz daran. Hinreichend bekannt ist, dass eine Arbeitsteilung an der Spitze auch mit Tücken verbunden sein kann.

