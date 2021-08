Ein Orden für Bad Wörishofens Unermüdlichen

Plus Über August Filsers Schaffenskraft staunt auch Landrat Alex Eder. Er überreichte Filser dafür die Bundesverdienstmedaille und erfuhr, was Filser besonders viel bedeutet.

Das Ehrenamt hat im Leben von August Filser einen hohen Stellenwert. Bürgerschaftliches Engagement war und ist noch immer seine große Leidenschaft. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte jetzt Einsatz und Wirken des verdienstvollen Wörishofer Bürgers mit der Bundesverdienstmedaille.