„Ein Traum wird wahr“: Wörishofer Kommissar dreht mit Eberhofer

Plus Jürgen Stechele stand mit dem bayerischen Bond für den neuen Eberhofer-Krimi vor der Kamera. Mit Ermittlungen kennt sich der Hobby-Schauspieler aus – er ist im Hauptberuf Polizeikommissar in Bad Wörishofen.

Es ist schon eine Weile her, dass Til Schweiger in Bad Wörishofens Nachbarschaft zum Filmdreh ansetzte. Nun ist der Trailer zu „Die Rettung der uns bekannten Welt“ zu sehen. Jürgen Stechele von der Polizeiinspektion Bad Wörishofen ist besonders gespannt auf den Kinostart – denn er hat mitgespielt. Derweil hat der Oberkommissar mit dem ungewöhnlichen Hobby schon das nächste Eisen im Feuer: Mit einer Rolle im neuen Eberhofer-Krimi erfüllte sich für Stechele vor wenigen Tagen ein Traum.