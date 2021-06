Bad Wörishofen

06.06.2021

Ein kunstgeschichtlicher Schatz nicht nur für Krippenfreunde

Plus Bartholomäus Ernst stiftet seine umfangreiche Kunstsammlung ein Kurhotel wird für die Sammlung umgebaut. Jetzt gab es einen bedeutenden Neuzugang.

Von Bernhard Ledermann

Die Bad Wörishofer Sankt-Lukas-Stiftung hat eine weitere Zustiftung bekommen. Stiftungsgründer Bartholomäus Ernst konnte vor wenigen Tagen eine ganz besondere Bad Wörishofer Familienkrippe in Empfang nehmen. „Ich kann es kaum fassen“, sagt Bartholomäus Ernst mit Blick auf den Neuzugang, aber auch in Bezug auf die zahlreichen Zustiftungen, die ihm und seiner Sammlung in den vergangenen Jahren bereits anvertraut worden waren.

