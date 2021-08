Ein musikalischer Hauch von „Dolce Vita“ weht durch die Kneippstadt

Plus So viele Konzertbesucher hatten Lust auf eine italienische Nacht, dass das Konzert sogar im großen Kursaal stattfand.

Große Stimmen – große Gefühle – großer Kursaal. Mit diesen kurzen Aussagen könnte das Konzert über die „Italienische Nacht – La Dolce Vita“ beschrieben werden. Das würde dem Erlebten jedoch nicht gerecht. Nach der langen Corona-Abstinenz endlich wieder einmal ein Konzertabend, der zwar mit Maske und Abstand besucht wurde, trotzdem ein sehr willkommener Anlass war, sich auf den Weg zu machen.