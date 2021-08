Bad Wörishofen

vor 37 Min.

Einbrüche in Firmengebäude in Bad Wörishofen und Kirchdorf

Zwei Einbrüche in Bad Wörishofen und Kirchdorf, zwei gleiche Vorgehensweisen: Beide Male wurden Fenster aufgehebelt.

Unbekannte schlagen in der gleichen Nacht in Bad Wörishofens Gewerbegebiet und in Kirchdorf zu. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

