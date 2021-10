Eintauchen in die Geschichte des Wörishofer Klosters

Plus 300 Jahre Dominikanerinnen: Die Geschichte des Klosters ist immer auch die Historie der Kneippstadt. Kurz vor den großen Jubiläumsfeierlichkeiten kommt manche Überraschung ans Tageslicht.

Für die Kneippstadt Bad Wörishofen ist das Jahr 2021 ein besonderes Festjahr. Nachdem die Stadt im Frühjahr des 200. Geburtstages von Sebastian Kneipp gedachte, kann nun ein weiteres Jubiläum gefeiert werden. Ohne die Errichtung des Dominikanerinnenklosters vor genau 300 Jahren wäre aus dem Bauerndorf Wörishofen nie das weltweit angesehene Mekka der Kneipp-Kur geworden.