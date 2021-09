Endlich konnte die Hommage an Kneipp über die Leinwand flimmern

Plus Warum die Aufführung der historischen Filme mehrfach verschoben werden musste.

„Was lange währt, wird endlich gut!“ So könnte man die Film-Vorführungen im Kurtheater benennen. Denn für den Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen und Michael Scharpf stand schon im vergangenen Jahr fest: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“ Immerhin waren die Vorführungen dieser drei filmischen Raritäten für das Jubiläumsjahr 2020 geplant, 100 Jahre „Bad“.