Entscheidung zur Kurmusik in Bad Wörishofen verzögert sich

Plus Eigentlich wollte die Stadt Bad Wörishofen im Dezember das künftige Kurorchester vorstellen. Doch die europaweite Ausschreibung hat noch gar nicht begonnen. Nun wird nach einer Lösung für die Weihnachtszeit gesucht

Wie geht es mit der Kurmusik in Bad Wörishofen weiter, nachdem das Kurorchester seinen Vertrag gekündigt hat? Die Antwort auf diese Frage ist zunächst in einige Ferne gerückt, wie sich nun zeigt.