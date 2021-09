Entspannung beim Bummeln, Spannung beim Entenrennen

Bei herrlichem Sonnenschein locken der Kundhandwerkermarkt und das Entenrennen der Rotarier tausende Gäste nach Bad Wörishofen. Und allen war die Erleichterung anzumerken: „Endlich wieder ...“

Die Kneippstadt im Ausnahmezustand: Kunsthandwerkermarkt und Entenrennen des Rotary-Clubs lockten am Wochenende bei herrlichem Spätsommerwetter viele tausend große und kleine Besucher in das „Mekka der Fingerfertigen“. So gab es entlang der Flaniermeile zeitweise kein Durchkommen mehr.

In Bad Wörishofen sah man nur gut gelaunte Menschen

Man sah nur gut gelaunte Menschen, die sich an den vielfältigen mit Hand gefertigten Kunstwerken der Aussteller erfreuten und auch in Kauflaune waren. Das beeindruckte besonders Veranstalter Friedrich Graf, der angesichts der Corona-Pandemie 20 Monate die Hände in den Schoß legen musste. „Gott sei Dank, es geht wieder aufwärts und die Leute können ein neues Stück Freiheit genießen“, machte er seinen Gefühlen Luft.

Einmal mehr erwies sich der 49. Kunsthandwerkermarkt als Publikumsmagnet. In der Kneippstraße, am Denkmalplatz sowie in einem Teilstück der Hauptstraße präsentierten 60 Kunsthandwerker aus ganz Deutschland was sie mit ihren Händen geschaffen hatten. Als absolute Hingucker erwiesen sich die schmucken, aus 150 Jahre alten Scheunenbrettern gefertigten Vogelhäuschen von Josef Schiesslbauer aus Etsdorf.

Beim Bummeln über den Markt kam man nicht vorbei an der Werkstatt von Johann Wierer aus Haag.

„Endlich ist wieder einmal Markt“, freuten sich wie viele ihrer Kollegen auch Claudia und Wilfried Trieb, die mit Auftragsmalerei Geld verdienen.

Das Entenrennen der Bad Wörishofer Rotarier war ein spannendes Spektakel

Als absolutes High-Light erwies sich am Sonntagnachmittag das Entenrennen der Wörishofer Rotarier. Pünktlich um 15 Uhr gab Präsident Manfred Guggenmos das Startzeichen zum Wettschwimmen für einen guten Zweck. Ein Schaufelbagger beförderte auf sein Kommando 3400 kleine gelbe und nummerierte Entchen in die Fluten des Wörthbaches. Viele hundert Zuschauer , unter ihnen auch Bürgermeister Stefan Welzel, verfolgten am Start und beim Zieleinlauf das spannende Spektakel. Die ersten 300 Enten hatten es schon nach 20 Minuten bis zum Kurhaus geschafft und wurden aus einem Trichter aus dem Wasser gefischt. Hängen gebliebene Quietschtiere machten junge Leute des Fischereivereins Wörishofen-Stockheim wieder flott. Wie schon in den Vorjahren kommt der Reinerlös des Entenrennens in Höhe von 17.000 Euro Kinder-, und Jugendprojekten der heimischen Vereine, diesmal aber auch den Flutopfern in Sinzig an der Ruhr zugute. Was die Rotarier besonders freute, dass der Fischereiverein für seine Mithilfe beim Rennen auf ein Honorar zugunsten mittelloser Menschen verzichtete.

Zu gewinnen gab es beim Anschwimmen für soziale Zwecke unter anderem 15 Hauptpreise, keiner unter 150 Euro. Den ersten Preis, zwei Übernachtungen für zwölf Personen auf „Guggis Alm“ in Dirlewang räumte die vier Jahre alte Franziska Seitz aus Türkheim ab. Rudolf Huber überreichte eine Gewinnurkunde.