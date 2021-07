Erhöhtes Sendungsbewusstsein in Bad Wörishofen: Funkmast am Sportplatz

Plus Bei den Sportanlagen steht seit Dienstag ein 30 Meter hoher Funkturm. Bei Bedarf könnte er noch höher werden.

Wo sich Bad Wörishofens Sportanlagen befinden, ist seit gestern auch von Weitem ersichtlich. Dort steht nun ein 30 Meter hoher Funkmast, unmittelbar am Park-and-Ride-Platz.