Bad Wörishofen

05:58 Uhr

„Es ist nicht vorbei, die Lage kann kippen“: Holetschek reagiert nach verpufften Sonderimpfaktionen

Klaus Holetschek will die Menschen motivieren, weiterhin Impftermine auszumachen. Zu Haltung von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in dieser Frage hat Bad Wörishofens Altbürgermeister dabei eine klare Meinung.

Plus Zur Sonderimpfaktion in Bad Wörishofen kam nicht einmal ein Zehntel der möglichen Impflinge. Gesundheitsminister und Altbürgermeister Klaus Holetschek erläutert, wie der Freistaat wieder mehr Menschen zum Impfen motivieren will.

Von Helmut Kustermann

Bad Wörishofen Impfstoff war lange Zeit Mangelware, doch jetzt gibt es im Kampf gegen Corona das gegenteilige Problem: Impflinge sind Mangelware. Von 1000 möglichen Sonderimpfungen kamen am Wochenende in Bad Wörishofen nicht einmal 100 zustande. Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU), der lange in Bad Wörishofen Bürgermeister war, sagt, wie der Staat darauf reagieren will.

