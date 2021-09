Exhibitionist belästigt Frau auf Friedhof

Ein unbekannter Mann hat auf dem Bad Wörishofer Friedhof einer 79-Jährigen aufgelauert.

Auf dem Bad Wörishofer Friedhof hat ein Exhibitionist am Freitag eine Frau belästigt. Laut Polizei habe der Unbekannte der 79-Jährigen „aufgelauert“, wie ein Sprecher mitteilt. Der Vorfall ereignete sich am späten Freitagnachmittag. Der Unbekannte habe vor der Frau sein erigiertes Glied entblößt. Die 79-Jährige sei zu einem Ehepaar geflüchtet, welches in der Nähe stand. Die Eheleute kümmerten sich um die Frau.

Mehrere Polizeistreifen suchten in der Folge nach dem Exhibitionisten, allerdings erfolglos. Die 79-Jährige habe den Täter als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben, 160 bis 170 cm groß. „Der südländische Mann war bekleidet mit einer langen schwarzen Hose, einem T-Shirt und einer Jacke“, teilt die Polizei weiter mit und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)