Falscher Enkel nimmt Wörishoferin mehrere tausend Euro ab

Kripo sucht mit Personenbeschreibung nach dem Abholer des Geldes. Immer wieder haben Betrüger mit dem Enkeltrick Erfolg, der Schaden allein in unserer Region ist enorm.

Eine 85-jährige Frau aus Bad Wörishofen wurde Opfer von Trickbetrügern. Mit dem sogenannten Enkeltrick nahmen ihr Unbekannte mehrere tausend Euro ab. Der Abholer des Geldes war dabei offensichtlich längere Zeit in Bad Wörishofen. Nun sucht die Polizei mit einer Personenbeschreibung nach dem Mann.

Der angebliche Enkel meldete sich am Dienstag bei der 85-Jährigen. Am Telefon berichtete er von einem Verkehrsunfall. Nun benötige er dringend Geld für die Reparatur seines Autos. Nach mehreren Telefonaten gelang es dem falschen Enkel die Frau zu überreden, einen vierstelligen Geldbetrag von der Bank zu holen. Das Geld übergab sie schließlich vor ihrem Wohnhaus an einen Abholer. Dieser Mann sei etwa 50 Jahre alt, berichtet die Polizei. Er sei mit dem Geld davongegangen. Offenbar habe sich der Mann gegen 17 Uhr länger im Bereich Bachstraße/Bürgermeister-Stöckle-Straße in Bad Wörishofen aufgehalten. Die Polizei beschreibt ihn mit westeuropäischer Erscheinung, etwa 180 cm groß, kräftig bis dick. Der Mann habe wenig Haare, fast eine Glatze, weder Bart noch Brille. Er trug eine dunkle Hose, sowie ein weißes Oberteil mit schwarzem Leibchen.

Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei in Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000.

Die Kripo erklärt, wie man sich am Telefon gegen Abzocke schützen kann

Im Jahr 2020 registrierte die Polizei im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West im Bereich der sogenannten Enkel-Betrüge insgesamt 110 Anzeigen. In vier Fällen floss tatsächlich Geld, insgesamt über 100.000 Euro. Im laufenden Jahr gab es bis Ende Mai bereits 74 Anzeigen. In fünf Fällen hatten die Betrüger Erfolg und erbeuteten insgesamt über 170.000 Euro.

Die Kripo rät, am Telefon misstrauisch zu sein, vor allen dann, wenn sich Anrufer nicht mit Namen melden und etwa zum Raten auffordern. „Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen“, macht ein Polizeisprecher klar. Fragen nach Dingen, die nur wirkliche Verwandte wissen können, seien ebenfalls hilfreich. Niemals sollten Angerufene Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen preisgeben und sich vor allem nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Bei Forderungen nach Wertsachen oder Geld rät die Polizei, immer erst ein Familienmitglied oder enge Freunde einzuschalten. Niemals sollten Wertsachen an Unbekannte übergeben werden. (mz)