Farbenprächtige Kinderkunst mit Kneipp

Plus Das Jubiläumsthema begeistert die jungen Künstler. Das Ergebnis ist ein toller Wandteppich

Es war ganz klar, dass im angesagten Kunstprogramm dieses Jahr das Kneippjubiläum ein Thema beim Kinderferienprogramm spielen musste. „Es soll eine Gemeinschaftsarbeit aller Kinder entstehen“, war der Wunsch der Leiterin des Kreisjugendrings (KJR) Bad Wörishofen, Christine Tornow.