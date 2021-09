Festival: Mozarts Papageno begeistert die Schulkinder

Plus Das Musikfest beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen muss entfallen. Doch dafür weiten die Organisatoren die Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche aus – mit durchschlagendem Erfolg.

Dass diesmal weit mehr Gäste zum Festival der Nationen kommen dürfen, als im ersten Jahr der Corona-Pandemie, freut Organisatoren wie Klassikfans gleichermaßen. Doch trotz Corona-Lockerungen gibt es immer noch Veranstaltungen, die nicht stattfinden dürfen, das große öffentliche Musikfest etwa. Stattdessen jedoch haben die Festival-Macher Winfried und Werner Roch die Projekte für Kinder und Jugendliche ausgeweitet. Mozart steht im Mittelpunkt – und wurde zum großen Erfolg.