Festival der Nationen: Ein „echter Kracher“ zum Auftakt

Plus Corona-Lockerungen für das Festival der Nationen lassen diesmal höhere Besucherzahlen zu. Familienministerin nennt das Festival einen „Schatz“ für die Region.

Von Markus Heinrich

Schon am frühen Nachmittag herrscht rege Betriebsamkeit am roten Teppich vor dem Kurhaus. Die Vorfreude auf das Festival der Nationen ist spürbar – auch bei den Künstlerinnen und Künstlern. „Wir haben Sie vermisst“, ruft Dirigent François Leleux später dem Publikum im Saal zu. Für diese Momente nehmen die Musikerinnen und Musiker in Bad Wörishofen sogar eine „Extraschicht“ in Kauf.

