Bad Wörishofen

vor 16 Min.

Festival der Nationen: Für zwei Mädchen wird ein Traum wahr

Nina Roch (links) und Emilia-Rosa Hofmann bei der Tutti-Probe in Bad Wörishofen. In der Kneippstadt bereitet sich das vbw-Festivalorchester auf das Konzert am ersten Festivalwochenende vor.

Plus Emilia-Rosa Hofmann aus Bad Wörishofen und Nina Roch aus Türkheim haben den Sprung in das Elite-Nachwuchsorchester des Festivals der Nationen geschafft. Was sie nun erwartet.

Von Maria Schmid

Anstrengende Tage liegen hinter Nina Roch und Emilia-Rosa Hofmann. Ein bisschen Entspannung in der Therme Bad Wörishofen tut da gut. Roch und Hofmann haben sich einen kleinen Traum erfüllt. Sie gehören zum Festivalorchester des Festivals der Nationen und werden in Kürze in Bad Wörishofen mit Weltstars musizieren.

