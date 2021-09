Bad Wörishofen

12:00 Uhr

Festival der Nationen: Vorfreude bei Bayerns Talenten

Das vbw-Festivalorchester in Aktion, hier bei einem Auftritt im Jahr 2019.

Plus Zwei Unterallgäuerinnen im Festivalorchester in Bad Wörishofen mit dabei. Wer es sonst noch in die Elite-Auswahl geschafft hat und wie sich das Orchester vorbereitet.

Von Markus Heinrich

Herausragende Musikerinnen und Musiker sind bald wieder in Bad Wörishofen zu erleben, beim Festival der Nationen ab dem 24. September. Das gilt aber nicht nur für die Solistinnen und Solisten, sondern auch für das Festivalorchester, bestehend aus Bayerns größten Nachwuchstalenten. Diesmal haben gleich zwei Mädchen aus dem Unterallgäu den Sprung in das Elite-Orchester geschafft, das sich in Bad Wörishofen auf den großen Auftritt vorbereitet.

