Bad Wörishofen

vor 18 Min.

Feuerwehr probt den Ernstfall im Kloster von Bad Wörishofen

Plus Video: Eine Großübung im 300 Jahre alten Kloster der Dominikanerinnen in Bad Wörishofen weckt Erinnerungen an das Jahr, in dem mehrere Klostergebäude tatsächlich in Flammen standen.

Von Maria Schmid

Großeinsatz am Kloster von Bad Wörishofen: Ältere Wörishoferinnen und Wörishofern erinnerte dies am Montagabend womöglich an das Jahr 1955. Damals fielen die Gebäude des Ökonomiehofes einem Brand zum Opfer. Dabei wurde die Einsiedlerkapelle zerstört und die Kosterkirche „Maria Königin der Engel“ durch Ruß und Löschwasser beschädigt. Diesmal war der Alarm zum Glück nur eine Übung. Doch Bad Wörishofens Feuerwehr zeigte, was für den Ernstfall entscheidend ist.

