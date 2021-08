Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Filmschätze aus Bad Wörishofens Vergangenheit

Plus Michael Scharpf zeigt in Bad Wörishofen an zwei Tage Raritäten, die teilweise schon als verschollen galten.

Eine ganz besondere Reise in Bad Wörishofens Vergangenheit wurde 2020 zum Überraschungshit des Jubiläumsjahres „100 Jahre Bad“. Die Neuauflage war deshalb längst versprochen, doch wurde der Termin wegen der wiederkehrenden Corona-Maßnahmen immer wieder verschoben. Nun aber steht fest, wann die Filmvorführungen mit Michael Scharpf stattfinden.

