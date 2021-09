Franz „Bulle“ Roth im Festival-Stress in Bad Wörishofen

Plus Der ehemalige Star des FC Bayern München war im Unterallgäu unterwegs. Dabei war er nicht nur im Bad Wörishofer Kursaal zu Gast - auch in Türkheim hat er sich sehen lassen.

Fußballlegende Franz „Bulle“ Roth ( FC Bayern München) ist ein gern gesehener Gast beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen. Den Sieg „seiner“ Bayern am Freitagabend konnte der ehemalige Stürmer nicht live verfolgen, da er das Eröffnungskonzert mit der italienischen Pianistin Beatrice Rana besuchte. Sein Tipp – ein 4:0-Erfolg gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth – war nicht ganz richtig. Es fielen zwar vier Tore, allerdings endete die Partie mit 3:1 für den Rekordmeister.