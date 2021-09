Freibad: Nur noch halb so viele Badegäste wie vor Corona

Plus Bad Wörishofen bilanziert die Freibadsaison. Dass mehr Badegäste kamen, als im ersten Jahr der Pandemie, stimmt die Verantwortlichen versöhnlich. Was nun geplant ist.

Der Freibad-Betrieb in Corona-Zeiten ist nicht einfach. Im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie halbierten sich die Besucherzahlen. Dass das Bad überhaupt öffnen konnte, löste aber einen Ansturm aus. Gleich im ersten Monat wurden die höchsten Zahlen verzeichnet.