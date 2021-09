Bad Wörishofen

vor 49 Min.

Freude in Bad Wörishofen: Kneipp erhält festen Platz in der Wissenschaft

Plus In Bad Wörishofen ist die Freude groß: Zum 200. Kneipp-Geburtstag gibt es einen echten Meilenstein in der Kneipp-Forschung. Was dies für gesetzlich Krankenversicherte bedeutet.

„Meilenstein auf dem Weg zur wissenschaftlichen Anerkennung“ – so nennt der Kneipp-Bund eine Entscheidung in Berlin. Dort gibt es nun an der renommierten Charité die beiden ersten regulären Professuren für Naturheilverfahren. Möglich wurde dies auch durch die Unterstützung des Kneipp-Bundes und der Stadt Bad Wörishofen.

