vor 50 Min.

Gebühr für Wörishofens Eishalle: Das plant die Stadt

Plus Dass Bad Wörishofens Vereine Nutzungsgebühren für die Eishalle zahlen sollen, hatte für einen Sturm der Entrüstung gesorgt. So will die Stadt jetzt weitermachen.

Von Markus Heinrich

Die Vereine in Bad Wörishofen sollen bald Nutzungsgebühren für die Eishalle bezahlen. Das hatte für viel Wirbel und harsche Kritik gesorgt. Noch gibt es die Nutzungsgebühren nicht. Doch nun ist klar, welchen Zeitplan die Stadtverwaltung hier verfolgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

