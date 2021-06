Bad Wörishofen

Gebühr für Wörishofer Eishalle erwischt die Vereine eiskalt

„Eine Frechheit“Auf finanziell dünnem Eis bewegen sich die Eissportvereine in der Kurstadt. Das jetzt im Rathaus überlegt wird, eine Nutzungsgebühr einzuführen, sorgt bei den vereinsvertretern für Existenzängste. Unser Archivfoto zeigt das Team der „Wörishofer Wölfe“ des EV Bad Wörishofen.

Plus Die Schlittschuhsportler von Eiskunstlaufverein und vom EV Bad Wörishofen sollen künftig für die Hallennutzung zur Kasse gebeten werden. Welche schweren Folgen die Verantwortlichen befürchten.

Von Markus Heinrich

In der Corona-Krise gibt es noch eine Schonfrist, doch dann sollen Bad Wörishofens Vereine Nutzungsgebühren für die Eishalle bezahlen. Das kommt nicht gut an. Beim Eiskunstlaufverein dachte man nach ersten Gesprächen bereits über heftige Konsequenzen nach. Dass die Vereine, die die Eishalle nutzen, künftig dafür bezahlen sollen, hat steuerliche Gründe. Nichts zu verlangen, wäre für die Stadt steuerschädlich, sagte Kämmerer Tim Hentrich unserer Redaktion. Die Stadt hätte dadurch also einen finanziellen Nachteil. Über die genaue Höhe ist derzeit öffentlich nichts bekannt.

