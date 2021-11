Gefälschte Impfbücher: Paar fliegt in Bad Wörishofer Apotheke auf

Wohnungsdurchsuchung bei einer 24-Jährigen, die sich mit einem gefälschten Impfpass in Bad Wörishofen einen digitalen Impfnachweis besorgen wollte.

Eine Apothekerin in Bad Wörishofen hat die Polizei auf die Spur gefälschter Impfbücher gebracht. Eine 24-jährige Frau habe sich zuvor in der Apotheke zwei digitale Impfnachweise ausstellen lassen, damit sie diese in ihrem Handy abspeichern kann, teilte die Polizei am Montag mit. Dazu legte die Frau ihr Impfbuch vor. Bei der Überprüfung des Covid-Impfnachweises stellte die Apothekerin jedoch Unstimmigkeiten fest und schaltete die Polizei ein.

In der Wohnung findet die Polizei auch das gefälschte Impfbuch des Ehemannes

Die Folge war eine Wohnungsdurchsuchung bei der Frau. Dabei förderte die Polizei schließlich auch noch das gefälschte Impfbuch des Ehemannes der 24-Jährigen zu Tage. Das Ehepaar erwartet nun eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung und Fälschung von Gesundheitszeugnissen. (m.he, mz)

