Geigerin Anne-Sophie Mutter begeistert beim Konzert alle Generationen

Plus Für das Sonderkonzert mit Anne-Sophie Mutter nahmen Konzertgäste weite Wege auf sich. Warum sich die Anfahrt in die Kneippstadt gelohnt hatte.

Auf dieses Konzert warteten manche lange. Bereits vor zwei Jahren, im Herbst 2019, begann der Vorverkauf für das Sonderkonzert mit der deutschen Stargeigerin Anne-Sophie Mutter. Dann kam Corona. Auch die Geigerin erkrankte – bereits im März 2020, wie sie damals selbst bekannt gegeben hatte. Das Sonderkonzert beim „ Festival der Nationen“ musste auf das Jahr 2021 verschoben werden.