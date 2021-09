Bad Wörishofen

Gibt es eine „Schule“ für Ungetestete in Bad Wörishofen?

Plus Die behördliche Schließung einer illegalen Schule im Landkreis Rosenheim hat für Aufsehen gesorgt. Betreut worden seien dort angeblich Testverweigerer-Kinder.

Von Markus Heinrich

Nun zeigt sich: Auch im Unterallgäu gibt es Initiativen zur Betreuung von Kindern, die den Schulunterricht nicht besuchen. Das Schulamt bestätigte am Freitag Informationen unserer Redaktion, wonach in einem Stadtteil von Bad Wörishofen schulpflichtige Kinder, welche dem Unterricht fernbleiben, privat betreut werden, von einer ehemaligen Lehrkraft. Auch in einem anderen Ort des Unterallgäus gebe es so eine Initiative. Derzeit prüft das Schulamt das weitere Vorgehen. Ob die Konstrukte regelkonform sind oder Rechtsverstöße, ist derzeit öffentlich nicht bekannt. Ebenso unklar ist, wie viele Kinder betreut werden.

