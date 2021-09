Glockenklang und Kerzenschein statt Herbsttristesse

Plus Ausnahmekonzert mit Katharina Hofmann, Stephanie Knauer und Takuro Okada in der Erlöserkirche.

Herbsttristesse im August? Nicht innerhalb der evangelisch lutherischen Erlöserkirche in Bad Wörishofen. Gleich zu Beginn dieses kleinen, sehr feinen Ausnahmekonzertes hörten die sehr zahlreichen Gäste Glockenklang und sahen zarten Kerzenschimmer. Für strahlendes Licht sorgte die Koloratursopranstimme von Katharina Hofmann.