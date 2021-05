Bad Wörishofen

Gottesdienst zum Kneipp-Geburtstag: Kneipp, Corona und die Christen

Plus Bischof Bertram Meier verknüpft in seiner Predigt zum 200. Kneipp-Geburtstag die großen Themen von damals und heute. Im Gesundheitsministerium wird ein Raum nach Kneipp benannt.

Von Franz Issing

Wer war Sebastian Kneipp? War er Pfarrer, war er Heiler oder Helfer der Menschheit, wie er schon zu Lebzeiten genannt wurde? Bischof Bertram Meier sieht in dem naturheilkundigen Priester einen Arzt und Seelsorger, den keine Konfession für sich vereinnahmen kann. Am Vortag seines 200. Geburtstages feierte der Augsburger Oberhirte in Konzelebration mit Pfarrer Andreas Hartmann in der Pfarrkirche St. Justina einen festlichen Gottesdienst, der angesichts ausdrucksvoller Trompetenklänge, festlichem Chorgesang und gewaltiger Orgelmusik auch ein musikalisches Highlight war.

