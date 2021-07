Große Hilfsbereitschaft in Bad Wörishofen: Aktion für Hochwasseropfer läuft

Bad Wörishofen sammelt am Montag Lebensnotwendiges für die Menschen im Kneippheilbad Bad Münstereifel, das vom Hochwasser schwer getroffen wurde. Die Garagen beim Rathaus werden zum Warenumschlagplatz.

Die Garagen am Rathaus verwandelten sich am Montag in einen Umschlagplatz für Waren. Die Hilfsaktion aus Bad Wörishofen für das Kneippheilbad Bad Münstereifel sorgte für Hochbetrieb. Die Stadt wurde von der Hochwasserkatastrophe im Westen schwer getroffen.

Wie groß die Hilfsbereitschaft der Wörishoferinnen und Wörishofer ist, zeigt ein Blick auf das Warenangebot. Neben Paletten mit Bananen aus Firmenspenden stapeln sich bereits am Mittag zahllose Kartons mit allem, was die heimische Speisekammer noch so hergab. Angeliefert wird, wie es gerade eben geht: zu Fuß, per Lieferfahrzeug oder im Privatauto.

Bürgermeister Stefan Welzel packt selbst mit an

Als eine Rentnerin aus dem Starnberger Raum mit vollgepacktem Kofferraum vorfährt, um zu helfen, packt Bürgermeister Stefan Welzel schnell selbst mit an, um den Wagen zu entladen. Derweil schichten in den Garagen freiwillige Helferinnen und Helfer der Jugendfeuerwehr und des Kreisjugendrings die Spenden so um, dass in Bad Münstereiffel nicht lange in den Kartons gekramt werden muss. Feuerwehrkommandant Peter Eichler steht in der Nähe und koordiniert eine größere Abholaktion.

Bad Wörishofens Feuerwehr holt eine Großspende ab

Ein Supermarkt hat eine Großspende geleistet. Die muss abgeholt werden. So füllt sich das Lager, das dann in einen Lastwagen geladen und nach Bad Münstereifel gebracht wird. Die Spedition Transcor mit Sitz in Bad Wörishofen übernimmt das kostenlos.

Die Altstadt von Bad Münstereifel wurde vom Hochwasser verwüstet. Foto: Stadt Bad Münstereifel

Darüber hinaus sammelt die Stadt Bad Wörishofen Spenden für die in Not geratenen Menschen von Bad Münstereifel. Spenden können auf das Konto der Stadtverwaltung Bad Wörishofen (Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, BIC: BYLADEM1MLM, IBAN: DE76 7315 0000 0810 1000 32) unter Angabe „Hilfe für Bad Münstereifel“ getätigt werden.

